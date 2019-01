Althengstett Klare Ansage vom Vorsitzenden und Sportleiter

Kopp, inzwischen 55 Jahre und Schnattinger, mehr als 25 Jahre ehrenamtlich für den Verein aktiv, wollen in den kommenden Monaten aktiv den Übergang begleiten. In Sachen Sportleitung hat sich mit Andreas Eichinger, Thomas Kühne, Karlheinz Lötterle und Franz Faschko schon ein Unterstützer-Quartett gefunden. Für Schatzmeisterin Natalie Sammartino stellte sich Patrick Underberg als neuer Kassierer zur Verfügung. Sammartino konnte den Verein nach sechsjähriger Amtszeit schuldenfrei mit einem Plus 2018 im vierstelligen Bereich übergeben.

"Seit den Sommerferien hat sich die Anzahl der Jugendlichen deutlich erhöht. Wir haben einen guten Mix aus Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 16 Jahren, die regelmäßig das Training besuchen", berichtete Thomas Kühne. "Obwohl das Sommerferienprogramm völlig überbucht war, weil nur 14 Plätze zur Verfügung stehen, sei jedoch niemand hängen geblieben, erklärte der Jugendleiter. Er will das Angebot auch 2019 aufrecht halten. Sportliches Aushängeschild sind aktuell Teilnehmerin an den deutschen Meisterschaften, Theresa Götz, und Dominik Schubert.

Bei den Ehrungen wurden die ehemaligen Aktiven Jana Weiß und Holger Lange für 25 Jahre ausgezeichnet. Lothar Schwarz ist seit 50 Jahren förderndes Mitglied. Eine besondere Rolle bescheinigte Werner Kopp Alfred Weiß, der ebenfalls auf stolze 50 Jahre blicken konnte.