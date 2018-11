Althengstett Klangbild in sämtlichen Farben des Soul

Saxofonist Oliver Wendt gab die Solo-Themen vor, Tobias Götzmanns Gitarre erwiderte und schon jammten die Musiker in allen Farben des Soul. Dabei reichte das Spektrum der Stücke von "Have a Good Time" mit einem Gitarren-Solo das immer wieder an Heavy Metal erinnerte, über R-and-B in "Keep Me Rockin‘ (it’s the Blues)" bis hin zu Reggae mit "Money Makes the World Go Round".

Damit nicht genug: Gefühlvolle Balladen und Selbstironie auf Deutsch mit dem Bossa "Wir sind die Barden von heute" durften nicht fehlen. "Colors of Soul" besteht in ihrer Stammbesetzung mit Frontfrau Katharina Fuetterer, ihrem Mann, Rainer Kleedehn an Schlagzeug und Keyboard, und Helmut Ball am Bass, seit 2004.

Auf er Bühne wird gehüpft und getanzt