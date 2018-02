Althengstett Kindergarten: Sanierung oder Neubau?

Nun ist das Gebäude sanierungsbedürftig. Vor allem der Speiseraum und die Küche sowie der Ruheraum entsprechen nicht den heutigen Anforderungen an eine Kita. Die Lage des Gebäudes hat laut Gemeindeverwaltung Vorteile, weil die anderen Kindertagesstätten und die Schule in der Nähe sind. Hierdurch ist es zum Beispiel für Eltern leichter, die ein Kind in der Kleinkindgruppe in der Jahn­straße und ein weiteres in der Nordstraße haben, erläuterte Bürgermeister Clemens Götz in der jüngsten Ratssitzung. Die Entfernung zu anderen Einrichtungen sei jedoch zu weit, um Synergien beim Speiseraum und Ähnlichem zu bewirken. Außerdem seien durch die mittige Anordnung der drei Kindertagesstätten in der Kommune die Entfernungen für viele Familien zu Fuß zu weit.