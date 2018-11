Althengstett Kinder finden Ort der Geborgenheit

Althengstett/Bad Liebenzell. "Wir sind dabei, ein Haus für die älteren Jugendlichen zu bauen", berichtete Samuel Anderson vom aktuellen Stand des Projekts in dem ostafrikanischen Staat. Der Missionar aus den Reihen der Liebenzeller Mission ist mit Ehefrau Sabine sowie den drei Töchtern derzeit wieder im Nordschwarzwald und nahm die Spende persönlich entgegen.

Das im Bau befindliche Haus, in das die Spende der Althengstetter Firma fließt, bietet Jugendlichen, die sich in Ausbildung befinden, die Berufsschule besuchen, und dadurch nicht mehr in ihrem Heimatdorf leben, ein Dach über dem Kopf. Vermehrt stellen die Betreuer fest, dass die jungen Leute an der Verbindung festhalten und sich in dem Familiengefüge auch einbringen wollen. "Außerdem bietet es in Akutfällen Ausweichplätze für die Aufnahme von Kindern", erläuterte Anderson die Planungen. Jeweils sechs bis zehn Jungen und Mädchen sollen dort ein Domizil finden.

Familiengruppen bilden die Basis