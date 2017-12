Althengstett Kerzenlicht und Musik in der Markuskirche

Auf dem Programm stehen von Johann Sebastian Bach die berühmte Arie "Bereite dich, Zion" aus dem Weihnachts-Oratorium und das Orchestervorspiel der Kantate "Uns ist ein Kind geboren". Außerdem wird das Konzert für Flöte und Orchester in F-Dur von Georg Philipp Telemann gespielt sowie eine Suite für Orchester von Georg Friedrich Händel, das Trompetenkonzert Nr. 13 von Johann Valentin Rathgeber und von Wolfgang Amadeus Mozart ein Menuett in der Besetzung für Hörner und Orchester. Abgerundet wird das ganze Programm durch Werke der alten Meister Michael Altenburg, Claude Gervais und Andreas Hammerschmidt. Weiter gibt es zahlreiche Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Freier Eintritt

Auftreten werden Sängerinnen der Bach-Vokalistinnen und das Torelli-Consort des Barock-Ensemble’83 mit Monika Kriese und Marketa Görgen an der Violine, Andreas Holzäpfel an der Viola, Claudia Meerwarth an Violoncello und Flöte, Tanja Schmid am Kontrabass, Friedrich Klein am Cembalo, Ursula Seller an Flöten und Horn und Ensembleleiter Bernd Koreng an Piccolo-Trompete und Horn. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder frei