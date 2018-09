Althengstett Kennzeichen einer Sucht sind immer die selben

Der Diakoniesonntag begann mit einem Gottesdienst in der Waldenserkirche passend zum Thema. In einer Sucht ist oft eine Sehnsucht enthalten: Sehnsucht nach Glück, nach vollem Leben, nach Genuss. Einigen Fallbeispielen stellte Pfarrer Schaber das Gleichnis vom verlorenen Sohn gegenüber. Darin wird das Scheitern eines Menschen geschildert, den die Sehnsucht nach Leben in den Ruin treibt. Das Eingeständnis seines Versagens ist der erste Schritt zu einem Neuanfang. Der Sohn wird nach seinem Scheitern vom Vater vorbehaltlos wieder aufgenommen. Bedingungslose Liebe – Vorbeugung und Heilung auch bei Sucht.

Oft fehlt Einsicht

Im Petrus-Valdes-Haus ging es weiter: Peter Heinrich, Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Religionspädagoge, tätig bei der Fachstelle Sucht in Calw, berichtete aus seiner Arbeit. Zwei verschiedene Wege könnten zum Suchtmittelmissbrauch führen: Einerseits die Gewöhnung – unmerklich rutscht man ganz allmählich vom normalen, allgemein üblichen Genuss etwa von Alkohol in die Abhängigkeit. Der andere Weg ist der Versuch der Problembewältigung in einer Krise. Heinrich nannte zahlreiche Beispiele: Jugendliche mit dem Gefühl "Niemand mag mich" oder dem Wunsch dazuzugehören, extremer beruflicher Druck oder Arbeitslosigkeit, die Kinder sind aus dem Haus, die Ehe geht auseinander, Einsamkeit im Alter. Der Gebrauch von Suchtmitteln diene zunächst als Problemlöser, stelle sich aber bald als ein gefährlicher Irrweg heraus, wobei beim Betroffenen oft die Einsicht dafür fehle. Der Anfang des Missbrauchs ist dann gegeben, wenn mit dem Genussmittel eine bestimmte Wirkung erzielt werden soll. Dann ist Regelmäßigkeit und Abhängigkeit die Folge. So unterschiedlich Suchtmittel sind, die Kennzeichen einer Sucht sind immer gleich, so Heinrich. Die höchste Todesrate ist durch Nikotin gegeben.