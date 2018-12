Althengstett Kein Weihnachten ohne das Singen unterm Baum

Fröhliches Durcheinander

Schneebälle flogen kreuz und quer über den Dorfplatz, und fröhlich lärmend rannte die Kinderschar durcheinander. Nach und nach fanden sich immer mehr Besucher ein. Der Glühwein am Stand unter dem Vordach des Bürgerhauses kam auf Temperatur. Die leckeren obligatorischen Ottenbronner Buchteln standen bereit und der Grundschulchor unter Leitung von Susanne Bartsch-Forstner sowie die Sänger des Eintracht-Chors nahmen Aufstellung. "Wieder kommen wir zusammen, singen Lieder im Advent" – stimmgewaltig präsentierten die rund 40 Mädchen und Jungen das Motto des fröhlichen Beieinanderseins in der Dorfmitte. Ihr Lehrer Daniel Lutz begleitete sie mit seiner Gitarre auch bei den weiteren Stücken wie "Tip tap tippe tippe tapp tapp" und "Lieber guter Nikolaus". Sogar einige Flöten waren als Vor- und Zwischenspiel zu hören bei "Was soll das bedeuten?". Eine Überraschungstüte war der süße Lohn für die jungen Sänger.

Die Erwachsenen eröffneten ihren Auftritt klassisch mit "Maria durch ein Dornwald ging". Bürgermeister Clemens Götz begrüßte in Vertretung von Richard Dipper die Zuhörer. "So ist das, wenn Sie so einen gescheiten Professor als Ortsvorsteher haben, der jetzt gerade in China und Indien mit seinem Wissen gebraucht wird", erklärte er humorvoll dessen Abwesenheit. Das Gemeindeoberhaupt hat eine selbst erlebte Weihnachtsgeschichte mitgebracht, die ihr gutes Ende in den letzten Wochen gefunden hat. Das Ehepaar Götz lernte im letztjährigen Urlaub in der Althengstetter Partnergemeinde Moutiers-les-Mauxfaits einen im Zweiten Weltkrieg geborenen Franzosen kennen, der seinen deutschen Vater suchte und Götz um Hilfe bat.