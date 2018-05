Althengstett Junge Philharmonie steigert sich am Ende in wahren Spielrausch

Dirigent Raiser erlebt "Alptraum"

Dramaturgisch perfekt gesetzt folgte im zweiten Teil der Auftritt der "Jungen Philharmonie". Dabei erlebte Dirigent Raiser den Alptraum eines jeden Dirigenten. Das Orchester spielte etwas ganz anderes, als er vorgab. Diese "böse" Überraschung hatte seinen plausiblen Grund.

Raiser feierte an diesem Tag einen runden Geburtstag. Die jungen Musikanten, unterstützt vom gesamten Musikschulstab, spielten ihm diesen Streich. Man intonierte das "Happy Birthday", um dann dem, nur kurzweilig Verdutzten, einen neuen Taktstock zu schenken.

Was dann musikalisch geboten wurde, hatte es in sich und ließ Musikfreunde innerlich frohlocken. Bizets Suite Nr. 1 endete furios mit dem bekannten "Les Toréadors" und einem lang anhaltenden stürmischen Beifall in der Althengstetter Halle.

Dachte man, das war der Höhepunkt, wurde man nochmals überrascht. In einem gigantischen Großorchester fanden sich final alle Streicher, Bläser und Schlaginstrumente der verschiedenen Ensembles zusammen. Mit Camille Saint-Saens Bacchanale aus "Samson und Dalila" wurde musikalisch aus dem biblischen Buch der Richter erzählt. Die orientalisch angehauchten Passagen riefen abermals Begeisterung bei den Zuhörenden hervor. Raiser wurde mehrfach klatschend auf die Bühne zurück gefordert und wurde erst nach Zugaben freigesprochen.

Zuvor hatten die Zuhörer exklusiv Auszüge aus dem Musical "Kein Märchen" erleben dürfen. Unter dem engagierten Dirigat von Philipp Ratz steigerten sich die jungen Frauen und Männer der Jungen Philharmonie in einen wahren Spielrausch. Sie machten damit Lust auf den Juni.

Dann wird das gesamte Musical in der Aula am Schießberg uraufgeführt. Das Werk wurde vom Musiklehrer des Calwer Hermann Hesse Gymnasiums, Christian Buchholz, getextet und komponiert. Insgesamt werden 130 Schüler im Chor und auf der Bühne daran beteiligt sein, begleitet von der Jungen Philharmonie".

Die Aufführungen finden am 14. und 15. Juni jeweils 18 Uhr statt.

Die Althengstgetter Performance, sozusagen eine Vor-Uraufführung, machte allemal Lust, dort dabei zu sein.