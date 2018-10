Althengstett Jugendliche tragen spannende Kegelwettbewerbe aus

In der Küche herrschte Hochbetrieb. In riesigen Töpfen wurden Sauerkraut, Spätzle, Linsen und andere Köstlichkeiten frisch zubereitet. Die Helfer kamen in der Hauptbesuchszeit am Mittag so richtig ins Schwitzen. Alle wurden jetzt für die Versorgung der Gäste benötigt, auch die aktiven Musikvereinsmitglieder. Deshalb spielten die befreundeten Kapellen aus Dachtel und Calmbach für die Besucher.