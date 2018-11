Althengstett Jugendkirche wird zum Casino

Neue machen Dampf

Das neue Personal macht gleich richtig Dampf: Direkt nach den Herbstferien startete ein Kreativprojekt mit Klasse 7. Unter dem Titel "Wir sind KLASSE" entstanden dabei ein Klassen-Rap sowie verschiedene kurze Fotostories. Eine stimmige Abschlusspräsentation erfolgt in den nächsten Tagen im Choy-Haus.

Während der Adventszeit öffnet Choy seine Türen in neuer Weise: Jeweils von Dienstag bis Donnerstag zwischen 12 und 13.30 Uhr können Schüler im Choy-Haus ihre Mittagspause angenehm verbringen: zwanglos abhängen, Kicker spielen, reden, Musikhören, Getränke genießen, Hausaufgabenhilfe erhalten. Darüber hinaus können junge Menschen ebenfalls in der Adventszeit am Mittwochabend zwischen 18.30 und 21.30 Uhr dasselbe als "Chill-Out" erleben.