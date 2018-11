Althengstett JU wird von einer Frau geführt

Als seine Nachfolgerin wurde Luisa Koch, Studentin an der Hochschule für Verwaltung in Kehl, einstimmig gewählt. Koch war bereits in den letzten Jahren aktives Mitglied im Kreisvorstand, unter anderem als Mitgliederbeauftragte und Vertreterin auf JU-Bezirksebene. Sie ist damit die zweite Frau an der Spitze der Calwer JU. In ihrer Amtszeit möchte sie mit den Gemeinden und Schulen im Kreis Calw ins Gespräch kommen, um die Jugendgemeinderäte zu stärken und neue ins Leben zu rufen. "Ich trete in große Fußstapfen und habe deshalb klare Erwartungen an mich", so Koch.