Althengstett Jetzt ist Neuhengstett an der Reihe

Althengstett. Überdies durfte Götz auch den Landtagsabgeordneten der CDU, Thomas Blenke, begrüßen, der dem Empfang "in der heimlichen Hauptstadt des Gäus" – spontaner Applaus belohnte ihn für diese Titelvergabe – vor jenen, die gleichzeitig in Calw und Bad Liebenzell stattfanden, den Vorrang gab.

Bürgermeister Götz setzte seinen Schwerpunkt in Rückblick und Ausblick auf Begegnung und Teilnahme in den jeweiligen Orten. "Die Politik kann die Weichen günstig stellen. Den Zug aber, der darauf fährt, den steuern Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger." Als Beispiel nannte das Gemeindeoberhaupt das heutige Gebiet der Ortsmitte "Am Hirschgarten" in Althengstett. "Vor zehn Jahren wohnten dort neun Personen in drei Häusern und es gab zehn Arbeitsplätze bei der Volksbank." Heute wohnen dort 80 Menschen und es gibt etwa ebenso viele Arbeitsplätze im Seniorenheim und den Geschäften. "Der Platz und das ›Althengstetter Freibad‹ – die Sprudler auf demselben – sind so ein Ort der Begegnung."

Götz führte weitere Beispiele, wie den Mehrgenerationenpark, das renovierte Hallenbad, das Gerhard-Schanz-Sportzentrum sowie den neuen identitätsstiftenden Ortsmittelpunkt, den Ausbau von Kindergarten und Schule und das neue Baugebiet in Ottenbronn auf. Werner Kopp, der übers Jahr das Gemeindeleben dokumentiert, steuerte dazu jeweils die passenden Fotos bei.