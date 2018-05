Althengstett Jede Menge Ideen und Vorschläge gesammelt

Die Einwohner zeigten so großes Interesse an der ganztägigen Veranstaltung, dass der Rathaussaal aus allen Nähten platzte. Entsprechend groß und vielfältig waren die Ideen, Anregungen, Wünsche sowie Vorschläge, die die teilnehmenden Bürger in drei Gruppen mit Blick auf die Zukunft erarbeiteten. "Der Hauptpunkt bei uns war, für alle Gruppen Möglichkeiten zur Kommunikation zu finden", hob Ortschaftsrat Karl Helmut Schulzke als Sprecher einer Arbeitsgruppe hervor. Dabei schwebte den Gruppenmitgliedern die Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses vor.

Passanten gefährdet

Außerdem sahen die Bürger Defizite bei der Gehwegsituation in manchen Straßen, wo es schwierig sei für Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollatoren. Auch die Querung der stark befahrenen Straße beim Mühlenladen Sessler müsste verbessert werden. Weitere Vorschläge waren die sorgfältigere Pflege der "etwas vernachlässigten Sandkästen der Spielplätze", die Verbesserung des Handy- und Internetempfangs sowie eine bessere Beschilderung des Kulturfernwanderwegs Hugenotten- und Waldenserpfad im näheren Bereich.