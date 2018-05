Althengstett Internationaler Aktionstag

Der 15. Mai ist von den Vereinten Nationen (UN) zum "Internationalen Tag der Familie" ernannt worden. Damit soll die Bedeutung von Familien bekräftigt werden. Der Aktionstag steht jedes Jahr unter einem anderen Motto, das vom UN-Generalsekretär bestimmt wird. In diesem Jahr heißt es "Zeit für Familie". Stets hat es einen aktuellen Bezug und rückt eine andere Facette des Themas in den Vordergrund. Eine Familie vermittelt den Nachkommen wichtige Grundbausteine des sozialen Miteinanders. Werte und Normen einer Gesellschaft werden an die neue Generation weitergegeben. Am "Internationalen Tag der Familie" wird diese Bedeutung ins Bewusstsein gerückt.

Althengstett. Damit Eltern und Kinder glücklich zusammenleben können, bietet das Althengstetter Familienzentrum Betreuung, Bildung, Beratung und Unterstützung an. Das umfassende, generationenübergreifende Angebot wird gerne in Anspruch genommen: vom Elternfrühstück, über Familienspielnachmittage bis hin zu Frauencafé und Väter-Treffen. Seine Anfänge nahm die heute unverzichtbare Einrichtung in der Zukunftswerkstatt im Januar 2012, als der Grundstein dafür gelegt wurde. Dort kam der Gedanke auf, eine Familienberatungsstelle und Begegnungsstätte einzurichten. Aus einem zarten Pflänzchen wurde nach und nach ein stattlicher Baum.

Zu Beginn stehen Kleinkinder im Fokus