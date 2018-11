Althengstett Integration durch interkulturelle Projekte

Diese Projekte sollen in Zukunft in der Gäugemeinde Althengstett Einheimische und Geflüchtete einander näherbringen. Durch die Förderung in Höhe von 30.000 Euro des Landes Baden-Württemberg wird im Ortsteil Althengstett ein Gemeinschaftsgarten angelegt und in Neuhengstett eine Begegnungsstätte entstehen.

Die Bemühungen um die Integration geflüchteter Menschen bekommen dadurch einen neuen Schub. "Der neu gestaltete Raum soll eine Stätte der Begegnung für alle Bürger werden. Es ist ein Projekt mit, aber auch nicht nur für Flüchtlinge, ganz nach dem Motto ›Gemeinsam in Vielfalt‹", hebt die Althengstetter Flüchtlingsbeauftragte Barbara Ogbone hervor.

Der Anfang zur Umgestaltung des Begegnungsraumes ist bereits gemacht. Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer haben kräftig für die gute Sache geschwitzt und den ehemaligen Verkaufsraum der Metzgerei Schubert gemeinsam entrümpelt und ausgeräumt. Dort wird unter anderem ein Computerplatz mit Internetzugang eingerichtet, der für jedermann zugänglich sein soll.