Althengstett Insekten für intakte Natur unverzichtbar

Das Sommerfest begann traditionell mit einem Gottesdienst in der Althengstetter Markuskirche, bevor die Imker in das Vereinsheim in der Ferdinand-Porsche-Straße einluden. Mit dem Bau des Domizils in Althengstett hat der Bezirksimkerverein Calw vor rund zehn Jahren einen wichtigen Schritt getan. Nicht nur, dass die Mitgliederzahlen im Bezirk Calw von rund 200 auf heute 270 Imker anstiegen und die Altersstruktur der Mitglieder und des Vorstands verjüngte. Bei den jährlichen Neuimkerkursen wird grundlegendes Fachwissen vermittelt, Schulklassen und andere Gruppen können am Lehrbienenstand und von den erfahrenen Imkern alles über die Haltung, den Lebensraum, die Zucht sowie die Bedeutung der fleißigen Insekten für eine intakte Natur lernen. Im Schleuderraum stehen allen Mitgliedern Platz und Geräte zur Honiggewinnung zur Verfügung. Dazu kommen regelmäßige Vortragsabende mit einem breiten Themenspektrum von der Zucht über die Ein- und Auswinterung der Völker bis hin zur Herstellung von Wellnessprodukten aus Bienenhonig, Pollen sowie Bienenwachs.

Informatives Quiz

Beim Sommerfest hatten die Besucher Gelegenheit, den Bienenlehrstand zu besuchen. In und um das Vereinsheim gaben die Imker Informationen zur Imkerei, den Lebensraum der Bienen und welche Pflanzen den Insekten als Nahrung dienen. Rund um das Vereinsheim finden die Bienen eine blühende Weide, die den Besuchern Anregungen für Pflanzen für den heimischen Garten gab. An einem Verkaufsstand vor Ort konnten diese auch gleich erworben werden. Für Kinder gab es ein buntes Bastelangebot und ein informatives Natur-Quiz. Das Sommerfest ist darüber hinaus ein beliebter Treffpunkt für alle Mitglieder aus dem Bezirk, der sich von Weil der Stadt bis Kapfenhardt erstreckt. Man tausche sich darüber aus, wie die Völker über den Winter gekommen sind, so Schriftführerin Anja Rau.