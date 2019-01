Althengstett Individualität auch nach der Fusion

Pfarrer Jörg Schaber, der die Pfarrstelle 2017 übernahm, kennt es gar nicht anders. Er hat das Gemeinsame sowie die Unterschiedlichkeit von Ottenbronn und Neuhengstett gleichermaßen zu schätzen gelernt. "Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben und unterschiedlichen Geschichten und doch im Glauben alle an einen Tisch eingeladen", so Schaber.

Trotz unterschiedlicher Traditionen zusammengewachsen

Schon seit 1928 teilen sich die beiden Kirchengemeinden eine Pfarrstelle, und das trotz unterschiedlicher Traditionen. Neuhengstett, die von waldensischen Glaubensflüchtlingen zu Beginn des 18. Jahrhunderts gegründete Gemeinde, und Ottenbronn, das viele Jahrhunderte zur Kirchengemeinde Hirsau gehörte. Trotzdem sind die beiden Kirchengemeinden über die Jahrzehnte so stark zusammengewachsen, dass eine Fusion der beiden konsequent erschien.

Bereits im Jahr 2000 wurde aus den bis dahin eigenständigen Kirchengemeinden Neuhengstett und Ottenbronn eine Gesamtkirchengemeinde gebildet. Zum 1. Januar 2019 wurde nun die Fusion zu einer Kirchengemeinde mit einem gemeinsamen Ratsgremium und derzeit rund 1780 Gemeindegliedern durchgeführt.

Bürgermeister Clemens Götz verwies nach dem Gottesdienst in der Ottenbronner Kirche auf die Erfahrungen aus dem Zusammenschluss der politischen Gemeinde Althengstett vor 40 Jahren. "Letztlich sind es Gesichter und die einzelnen Menschen, die zusammenführen", sagte Götz, der auch im Namen der Ortsvorsteher Gerhard Dietz (Neuhengstett) und Richard Dipper (Ottenbronn) die Bedeutung der Kirchengemeinde Neuhengstett-Ottenbronn für die Gesamtgemeinde betonte.

Gottesdienste im wöchentlichen Wechsel ab 9.15 und 10.30 Uhr

In einem Punkt werden die Ortsteile ihre Eigenständigkeit weitgehend behalten: Auch in Zukunft wird sonntags sowohl in Ottenbronn als auch in Neuhengstett Gottesdienst gefeiert, der im wöchentlichen Wechsel um 9.15 und um 10.30 Uhr beginnt.