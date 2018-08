Althengstett In wenigen Tagen beginnt der Neuhengstetter Skat-Herbst

Ähnlich spannend dürfte es auch in diesem Herbst zugehen. "Es heißt zwar Preisskat, aber die großen Gewinne gibt es bei uns nicht. Hier stehen der Spaß, die Kameradschaft, und die Harmonie an den Tischen im Vordergrund", erklärte Schnitzhofer. Er möchte mit der Veranstaltung auch die Menschen ansprechen, die Skat spielen können und ihre Freude an dem beliebten Kartenspiel haben, aber bis jetzt noch nicht den Sprung in einen Verein gemacht haben.