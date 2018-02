Am Samstag, 3. Februar, tritt ab 20.30 Uhr das Acoustic Rock und Pop-Quartett "In the frame" im "Schwarzen Schaf" in Ottenbronn auf. Die Besucher erwartet virtuose und emotionale Live-Musik zum Hinhören, Mitgehen, Genießen und Tanzen. Die seit Jahren gut aufeinander eingespielten Joachim Erk und Steffen Walter (Gitarren und Gesang), Martin Weiser (Bass und Gesang) sowie Markus Eisenblätter (Schlagzeug) präsentieren verschiedenste Songs, darunter auch einige eigene Stücke. Foto: Veranstalter