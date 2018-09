Althengstett In diesem Jahr wird es richtig spannend

Neu sei, dass sowohl in Klasse 8 als auch 9 Berufspraktika anstehen, zusätzlich ein Sozialpraktikum. Das sei wichtig vor allem im Hinblick auf den Hauptschulabschluss nach Klasse 9, so Wurster-Zischler. Wenn die Schüler wüssten, wie Leben und Arbeiten funktioniert, würden sie sich gerne neu erfinden und täten sich leichter mit der Berufsfindung. "Wir erwarten einen Motivationsschub und dass die Schüler aus dieser Selbstfindungsphase Profit schlagen werden", so die Rektorin. Sie hofft, dass sich genügend Betriebe finden, die den Achtern und Neunern ein Praktikum ermöglichen.