Althengstett In diesem Jahr knallen drei Mal die Korken

Direkt nach dem Krieg stieg er als junger Mann in den Betrieb ein und war damit einer der ersten Sekthersteller in Deutschland. Auf seine Initiative hin wurde die Württemberger Weinerzeugergemeinschaft gegründet, die mittlerweile aus mehr als 100 Weingärtnern besteht: Ein großer ökologischer Gewinn für die Erhaltung einer einzigartigen Rebland­schaft in der Region. Dabei hat er eines nie aus den Augen verloren: Den Blick für seine Mitarbeiter, die Menschen, die an der Umsetzung seiner Vorstellung eines modernen Kellereibetriebs beteiligt waren. "Er war und ist prägend für uns als Mitarbeiter und ein echtes Vorbild. Wir haben viel von ihm gelernt", sagt Produktionsleiter Gerhard Stoll anerkennend.