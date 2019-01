Althengstett In der Praxis ist Technik viel einfacher

Althengstett. Vor dem Gerhard Schanz-Sportzentrum weckte der zwei Etagen hohe Truck Interesse, was sich wohl in seinem Inneren verbirgt. Die seit 1988 bestehende bundesweite Initiative "M+E-Berufsinformation" will Schüler ab der 7. Klasse über die vielfältigen Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie informieren. Live vor Ort wie im Truck in Althengstett, aber auch online und in den sozialen Medien.

Abwechslungsreicher Alltag

Axel Schneider und Helmut Krettek im Info-Bus nehmen die 7a der Gemeinschaftsschule in Empfang. Mit dabei ist Klassenlehrer Reiner Merlau. Schneider erklärt den Jugendlichen, in welchen Berufen in der Metall- und Elektroindustrie ausgebildet wird. Er zeigt einen kurzen Film über den abwechslungsreichen Alltag einer Fachkraft für Lagerlogistik bei einem großen Automobilzulieferer.