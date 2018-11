Althengstett Im tiefsten Herzen bleibt er Brite

Althengstett. Jones stammt aus Portsmouth an der Südküste Englands. Zunächst war er in der Hotelbranche tätig. "1971 habe ich zum ersten Mal hier in Deutschland in einem Hotel gearbeitet, 1977 bin ich dann ganz übergesiedelt", berichtet der Wahl-Althengstetter. Eigentlich habe er sich auf Mallorca niederlassen wollen. Seine künftige Ehefrau stammte aus Stuttgart und wollte ihre Heimat nicht verlassen. Also blieb der Brite der Liebe wegen in Baden-Württemberg und zog in die Gäugemeinde. Zunächst arbeitete er für einen großen Reiseveranstalter in Stuttgart, bevor er sich 1994 mit seinem Reisebüro in Althengstett selbstständig machte. Der 63-Jährige hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkel.

Als sich die Mehrheit der Briten im Juni 2016 für den EU-Austritt aussprach (siehe "Info"), war er regelrecht sprachlos. "Viele haben völlig unüberlegt abgestimmt", ist Jones sicher, der sich klar gegen eine neuerliche Abstimmung ausspricht, wie sie in den vergangenen Monaten in der alten Heimat immer wieder gefordert wurde: "Entscheidung ist Entscheidung".

Bruder sorgt sich um sein Sportgeschäft