Althengstett Im Herbst steigt das Lampenfieber

Das Tanzsportabzeichen wird in unterschiedlichen Leistungsklassen und Tanzarten abgenommen. Bereits die kleinen Tänzer bis acht Jahre können das kleine und große Tanzsternchen erhalten.

Die Jugendlichen und Erwachsenen treten in den Prüfungen zu Bronze, Silber, Gold und für das höchste Abzeichen namens Brillant an. Dabei waren dieses Jahr weniger die klassischen Paartänze wie Standard, Latein und Discofox im Trend, sondern sehr stark die Sparten Fitness- und Jugendtanzen mit LineDance, Zumba, Hip-Hop sowie Breakdance. 63 Teilnehmer wollten es dieses Jahr wissen. Sechs kleine Tanzsternchen, sechs große Tanzsternchen, 27 Bronze-Abzeichen, zwölf Silber-Abzeichen, acht Gold-Abzeichen und vier Brillant-Abzeichen durften nach der fast dreistündigen Veranstaltung von den Prüflingen in Empfang genommen werden.

Die Tanzfreunde Althengstett bieten ihren 330 Mitgliedern wöchentlich fast 30 Trainingsstunden an. Alle, die sich mit eigenen Augen und Beinen einen Eindruck vom vielfältigen Angebot verschaffen möchten, sind jederzeit zum unverbindlichen und kostenfreien Probetraining willkommen.

Weitere Informationen: www.tanzfreunde- althengstett.de