Althengstett Im direkten Duell

Althengstett. Im Eins zu Eins-Duell als "Schlag den Vuki" war Sportlehrer Maikel Vukov schon zweimal gegen eine Schülermannschaft angetreten. Diesmal hat er sich mit Chris Hahn (Klassenlehrer in Klasse 6) und Suzan Abel (Klassenlehrerin in Klasse 5) zwei weitere Sportlehrer an seine Seite geholt, um gegen fünf Schüler zu bestehen. Diese wurden von allen Klassen ausgewählt aus 17 Freiwilligen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10. Hanna und Christian aus der 8., Leonie und Luca aus der 9. sowie Ruben aus der 10. trauten ihren Mitschülern zu, die zehn Aufgaben besser als ihre Lehrer zu meistern. Die SMV hatte 100 Euro gespendet, die sich die fünf teilen können, sollten sie gewinnen.

Blamieren oder Kassieren

Lehrer Pascal Linzner hat sich die Aufgaben ausgedacht und erklärte als Spielleiter die Regeln. Gleich die erste Runde war eine Herausforderung, galt es doch, einen Luftballon pustend in der Schwebe zu halten und so möglichst weit zu führen. "Werfen, Einsammeln und Fangen" – nicht minder schwierig. Antonio im roten Jackett à la Elton bei Stefan Raab hatte Fragen an die Teilnehmer, bei denen es um "Blamieren oder Kassieren" ging: Die aktuelle Temperatur in Seattle? Oder wie spät ist es gerade in Japan? Fotografisches Gedächtnis half zum Beispiel beim Spiel "Nachbaumeister", bei dem es galt, eine Figur aus großen bunten Lego-Steinen nachzubauen.