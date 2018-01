Althengstett Holocaust-Überlebender schildert seine Erfahrungen

Lessers Elternhaus stand in Krakau. Als Zehnjähriger erlebte er den Einmarsch der Wehrmacht in seine Heimatstadt. Von nun an hieß es ums Überleben kämpfen. Seine Familie musste völlig mittellos ins Ghetto Bochnia. Er selbst konnte nach Ungarn fliehen, seine Eltern wurden jedoch beim Fluchtversuch verraten und anschließend getötet.

Die Grausamkeiten bei der Deportation, während des Aufenthalts in Ausschwitz und später in Buchenwald schockierten die Schüler sichtlich. Auch die Schilderung des Todeszugs nach Dachau war erschütternd. Es stellte sich die Frage, wie all das von Menschen eines kultivierten Landes wie Deutschland ausgehen konnte.

Schüler tief beeindruckt