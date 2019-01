Althengstett Hochkarätiger Musikcocktail zum Auftakt

Althengstett-Ottenbronn. Eine weitere Konzertreihe startet am Samstag, 26. Januar, im "Schwarzen Schaf" in Ottenbronn. Beginn ist um 20.30 Uhr. Ein Schmankerl besonderer Art nicht nur für Freunde der Saitenmusik ist das Programm der beiden Musiker Werner Acker und Ignaz Netzer. Als ein Novum in der deutschen Jazzgeschichte trifft der Hochschuldozent für filigrane Jazzgitarre auf den rundum geerdeten Gospel- und Bluesman. So entsteht ein hochkarätiger Musikcocktail der verschiedensten Genres, umrahmt von balladesken Eigenkompositionen, über den unlängst geschrieben wurde: "Dem Duo gelingt die Harmonie zwischen Virtuosität, Musikalität und Kreativität. Ihr musikalischer Kosmos scheint keine Grenzen zu kennen."