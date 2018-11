Althengstett Heer der Mäusekönigin hat nicht den Hauch einer Chance

Jeweils 400 Zuschauer

100 Mitglieder der unterschiedlichen Ballettgruppen im Alter von drei bis 24 Jahren verzauberten die jeweils 400 Zuschauer der beiden restlos ausverkauften Vorstellungen und nahmen sie mit auf die Reise in die wundersame, bunte Welt des Nussknackers.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Clara, die am Weihnachtsabend von ihrer Patentante Drosselmayer einen Nussknacker geschenkt bekommt. Nachts träumt sie von einer Schlacht der vom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das Heer der Mäusekönigin. Der Nussknacker siegt und verwandelt sich danach in einen Prinzen. Zusammen reisen sie in das Reich der Zuckerfee, die zu Ehren ihrer Gäste ein Fest veranstaltet. Zuletzt erwacht Clara aus ihrem Traum.