Althengstett "Haus nicht zum Runterwohnen da"

Backhaus wird rege genutzt

Nachdem die Verwaltung in die neue Ortsmitte umgezogen ist, wird der angebaute Sitzungssaal des Alten Rathauses derzeit vom Kindergarten fürs Turnen und von Krabbelgruppen genutzt. In der rechten Hälfte des ortsbildprägenden Gebäudes sind seit 2016 laut Dipper Asylanten und obdachlose Personen untergebracht. Das Backhaus ist ebenfalls rege in Betrieb und wird von Privatpersonen ebenso wie für Volkshochschul-Backkurse genutzt.