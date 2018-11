Althengstett Hartes Training zahlt sich aus

Da gilt es, mit Disziplin und Begeisterung bei der Sache zu sein und auf den Punkt genau die Leistung abzurufen, die bei einer Prüfung gefordert wird. Ob beim Formenlauf, dem Ein-Step-Sparring, dem Wettkampf im Vollkontakt, bei Selbstverteidigungstechniken oder dem abschließenden Bruchtest – hier muss alles so durchgeführt werden, dass die Leistung vor den Wertungsrichtern bestehen kann.

Große Anspannung

Die Anspannung ist dabei teilweise so groß, dass man in der Halle eine Nadel fallen hören könnte. Umso größer war die Freude bei Sophia Reinhardt, Jonas Reinhardt, Jasmin Damasko und Jan Tomke, als sie ihre Dan-Urkunden in den Händen hielten.