Althengstett Harte Geduldsprobe für Kunden

Althengstett/Gechingen. Wenn das Internet oder im aktuellen Fall von Neuheng­stett sowie Ottenbronn das Telefon plötzlich nicht mehr funktioniert und dann auch noch länger ausfällt, ist der Ärger groß. Ältere Menschen sind sogar stark verunsichert, weil sie Angst haben, im Notfall oder wenn Hilfe im Alltag notwendig ist, niemanden kontaktieren zu können. "In beiden Orten sind momentan schätzungsweise rund hundert Personen telefonisch nicht erreichbar", berichtet eine entnervte Neuhengstetterin im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Störung halte nun seit fast drei Wochen an. Es gebe zwar die Möglichkeit der Rufumleitung auf das Handy, aber: "Viele Senioren haben gar keines", so die Betroffene. Ohnedies sei der Handyempfang in Ottenbronn mehr als schlecht. "Da hilft mir auch ein Mobiltelefon nichts."

Sehr komplex

"Ursache für die andauernde Störung ist ein Wasserschaden in einem Hauptkabel", teilte die Deutsche Telekom AG auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Betroffen seien vornehmlich Kunden in der Hirsauer Straße in Ottenbronn sowie im Talweg, der Möttlinger Straße, der Silcherstraße und der Ottenbronner Straße in Neuheng­stett. "Die genaue Eingrenzung des Schadenumfangs gestaltet sich sehr komplex", lässt das Telekommunikationsunternehmen weiter wissen. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass rund 400 Meter Kabel ausgetauscht und mehrere Muffen, also Kabelverbindungsstücke, eingesetzt werden müssen. Da die Instandsetzungsarbeiten so umfangreich sind, werden sie bis in die kommende Woche hinein andauern", kündigt die Telekom an. Betroffene Kunden könnten sich über die Hotline 0800/3 30 10 00 eine Rufumleitung auf ihr Handy legen lassen.