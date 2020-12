Althengstett "Großes Licht am Ende des Tunnels"

Im besten Fall könnte das bedeuten, dass der Kelch eines Corona-Ausbruchs am Seniorenzentrum Althengstett vorübergeht. Wie groß die Erleichterung darüber ist, kann Holunder kaum in Worte fassen. Bislang habe es im Seniorenzentrum in Trägerschaft der Evangelischen Alten­heimat noch kein Infektionsgeschehen gegeben, zeigen sich Holunder und Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz gleichermaßen froh. Was zum einen den strikten Vorsichtsmaßnahmen sowie der guten Mitarbeit des Personals und zum anderen einer großen Portion Glück zu verdanken sei, meint der Heimleiter. Man fühle sich in der Pandemie immer, als würde man auf einer Rasierklinge balancieren. Aus anderen Heimen höre man von Infektionen, von Todesfällen.

In so einem Fall wäre es gar nicht möglich gewesen, dass das Impfteam vorbeikommt – zumindest nicht, solange es aktive Infektionen in einer Einrichtung gibt. Ein Grund, warum das Seniorenzentrum der Gäugemeinde vom Landratsamt in Kooperation mit der Heimaufsichtsbehörde ausgewählt wurde, erklärt Landrat Helmut Riegger.

Für das weitere Vorgehen sei dem Zentralen Impfzentrum eine Liste mit den Einrichtungen im Kreis zugeschickt worden. Die würden nun nach und nach abgearbeitet. Ginge es nach Riegger, würde das deutlich schneller vonstattengehen, als bisher geplant.

Das kreisweite Impfzentrum in Wart zum Beispiel wird erst Mitte Januar in Betrieb genommen. Dabei "wären wir bereit", sagt Riegger. Nur gibt es zu wenig Impfstoff. Kritik äußert der Landrat auch an der Entscheidung, vorerst zwar Pflegeheime, nicht aber Krankenhäuser bei den Impfungen zu berücksichtigen. Das Krankenhaus in Nagold habe große Probleme, moniert er: Intensivstation voll, Personal am Anschlag ­– und keine schnelle Impfung in Sicht. "Aber ich bin dennoch froh, dass es losgeht".

Im ersten Stock, wo sich das Impfteam, bestehend aus zwei Ärzten und vier Unterstützern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), eingerichtet hat, steht derweil eine kurze Pause an. Schönwald zeigt die kleine Kühlkiste, in der die Impfdosen aufbewahrt werden. In jedem Fläschchen ist die Menge für etwas mehr als fünf Impfungen enthalten. Vor der Anwendung muss der Inhalt noch verdünnt werden. Am Vortag wurden die Impfdosen aus dem rund minus 80 Grad Celsius kalten Aufbewahrungsort herausgeholt, damit sie auftauen können. "Im Kühlschrank", so ein Helfer des DRK, "sind sie fünf Tage haltbar."

Riegger ist voll des Lobes über die Helfer, sieht sich interessiert alles an. Für ihn ist die Impfung "ein großes Licht am Ende des Tunnels".