Althengstett Gläubige nehmen Jahresthema wörtlich

Seit 1928 teilen sich beide Gemeinden eine Pfarrstelle trotz unterschiedlicher Tradition. Während Neuhengstett eine Waldensergemeinde ist, gehörte Ottenbronn viele Jahrhunderte zur Kirchengemeinde Hirsau. Trotz dieser unterschiedlichen Traditionen sind die beiden Gemeinden so stark zusammengewachsen, dass eine Fusion beiden Kirchengemeinderäten konsequent erschien.

Das Fest der Fusion wird nicht das einzige der Kirchengemeinde in diesem Jahr sein. Am 27. Oktober wird in Neuhengstett an das 250-jährige Bestehen der Waldenserkirche erinnert.

Nicht jeden Sonntag wird künftig ein Bus zur anderen Gemeinde fahren. In der Regel findet weiterhin wie gewohnt in jeder Teilgemeinde in der jeweiligen Kirche ein Gottesdienst statt.