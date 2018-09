Althengstett GHV-Vorsitzender schwärmt von großer Harmonie

Strahlende Gesichter

"Durchweg strahlende Gesichter gab es abends beim After Work", freute sich Martin Delago, Vorsitzender des ausrichtenden Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Althengstett. Während der Kernzeit der Veranstaltung sowie der Aufräumarbeiten waren die Teilnehmer vom Unwetter, das am Abend über die Region zog, verschont geblieben. Mit seinem GHV-Mobil war Delago in den Bereichen der Leistungsschau unterwegs. "Überall herrschte rege Frequenz, und auch die Teilnehmer in den Randzonen äußerten sich positiv", zollte Delago deshalb auch den zahlreichen Besuchern Anerkennung, dass sie sich trotz der zum Teil weit auseinander liegenden Angebote nicht abhalten ließen. Gerne wurden dafür die Shuttles, ein Bähnle oder ein Feuerwehrfahrzeug, genutzt. Doch auch zu Fuß wurden die Betriebe aufgesucht, die in beiden Schwerpunktbereichen durch Unterführungen gut miteinander verbunden waren. Zudem hatten sich viele Unternehmen zusammengeschlossen, sodass beispielsweise Wäsche im Ausstellungsbereich der Schreinerei oder eine Modenschau in der Maschinenhalle zu sehen war.

Wir-Gefühl gestärkt