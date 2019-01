Althengstett Gewaltige Stimmen füllen Markuskirche

Zweiter Teil beginnt temperamentvoll

Temperamentvoll ging es im zweiten Teil des Programms weiter.

Standen die Sänger zunächst der Thematik der Stücke angemessen still, kam ab sofort Leben in den Altarraum. Begleitet vom Bajan, dem russischen Akkordeon, erklangen Kosakenlieder und -märsche wie "Ein Kosak spaziert am Don" oder "Heiliger Baikalsee" und "Wolga, Wolga". Auch das "Wolgalied" aus der Operette "Zarewitsch" erntete großen Applaus wie das mit voller Lust am temperamentvollen Gesang präsentierte "Kalinka", bei dessen Interpretation der Solist einen schier nicht enden wollenden Ton singt, bevor der Chor schwungvoll wieder einsetzt.

Derzeit sind zwei siebenköpfige Ensembles des rund zwanzigköpfigen, 1994 von Maxim Kowalew gegründeten, Chores hauptsächlich in Deutschland unterwegs. Sie meistern rund 300 Auftritte im Jahr.

In Althengstett haben sie wieder deutliche Spuren hinterlassen und Zeugnis abgelegt "vom Geist jenes alten unvergänglichen Russlands, das oft über das Tagesgeschehen in Vergessenheit gerät", heißt es im Programmheft. "Sie so hautnah live zu erleben, ist etwas ganz Besonderes", schwärmte eine Besucherin von den mit wahrlich gewaltigen Stimmen gesegneten Männern.