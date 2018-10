Althengstett Gestandene Frauen mit Lebenserfahrung

"Die Arbeit mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß. Ich hatte hier einen gelungenen Start in guter Atmosphäre", hebt sie hervor. Bitterhof ist zu 70 Prozent angestellt und widmet ihre Arbeitszeit ganz der SGA. "Die Soziale Gruppenarbeit soll Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen", unterstreicht Kante. So solle die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden.