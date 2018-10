Althengstett Geschätzt wird jedes Jahr vor allem das gute Miteinander

Den Abschluss bildet ein Konzertgottesdienst am 4. November in der Versöhnungskirche in Heumaden unter dem Titel "Best of zehn Jahre voice & brass". Flotte geistliche Rhythmen, Gospels und Lobpreislieder. Englische sowie deutsche Songs und Balladen werden zu hören sein. Sänger, Solisten und Instrumentalisten möchten auch im Jubiläumsjahr fröhliche, nachdenkliche Songs, gefühlvolle geistliche Melodien sowie schwungvolle, afrikanische Rhythmen präsentieren. Ein Querschnitt durch das Repertoire der vergangenen zehn Jahre.