Althengstett Gegen Verbitterung

Enttäuschungen gibt es ein Leben lang. Menschen enttäuschen uns, das Leben enttäuscht uns gelegentlich, wir selbst enttäuschen uns und andere. Und immer ist es so, wie wenn uns jemand eine hübsche Tasche, gefüllt mit unseren Erwartungen, aus der Hand reißt: Es tut weh. "Deshalb ist es unsere Aufgabe, zu lernen, mit Enttäuschungen umzugehen und zwar so, dass sie uns nicht verbittert dem Leben und den Menschen gegenüber machen", heißt es in der Ankündigung. Doch wo liegen die eigentlichen Ursachen von Enttäuschungen – und wo die Chancen? Kann man etwas dafür tun, nicht zu oft und zu tief enttäuscht zu werden? Auf diese Fragen wird die Referentin eine Antwort geben.

Weingardt ist ist seit 2002 in diversen Arbeitsfeldern bei der Evangelischen Landeskirche Württemberg tätig. Sie ist selbstständige Referentin in der Erwachsenenbildung, Autorin und psychologische Beraterin. 2018 veröffentlichte sie das Buch "Wertschätzung als Haltung – gut mit sich und anderen umgehen".