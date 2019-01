Althengstett Gegen Stromfresser

Der Hauptbestandteil des Energiesparpakets ist ein Strommessgerät. Wer ein solches noch nicht genutzt hat, muss sich vor der Anwendung aber nicht scheuen, denn die Bedienung wird in der Anleitung "Energiesparen mit guten Messgeräten" erläutert.

Zwei Broschüren

Für eine komfortable Messung kann man das mitgelieferte Verlängerungskabel (mit Ausschalter) zwischen Messgerät und Verbraucher fügen. Neben der Suche und Beseitigung von versteckten Stromfressern gibt es noch eine Vielzahl weiterer Energieeinsparmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie werden in den beiden beigefügten Broschüren "Energiesparen im Haushalt" und "Das Energie-Sparschwein" erläutert. Mit dem Strommessgerät kann man sich die aktuellen Leistungs- und Verbrauchswerte anzeigen lassen. Wie viel Watt leistet das Gerät aktuell? Was würde das hochgerechnet auf ein Jahr kosten? Was verbraucht mein Fernseher an Strom pro Tag? Der Zeitraum der Messung ist individuell steuerbar.