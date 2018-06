Althengstett Ganz im Zeichen von Musik

Althengstett-Neuhengstett (msw). Was vor 90 Jahren begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. "Mit sechs ›Martinstrompeten‹ startete der Verein in die ersten Probenarbeiten. Ein Jahr später wurden, unter großem finanziellem Aufwand, richtige Instrumente gekauft. Der Musikverein verschaffte sich in der Umgebung Ansehen und Geltung. Mit großer Opferbereitschaft aller Musiker und Wagemut der Vereinsleitung trat man 1933 mit eigener schmucker Uniform an die Öffentlichkeit. Nun war man in Neuhengstett stolz." So steht es in der Vereinschronik.

Erste Jugendgruppe

In den 1950er-Jahren stellte der Verein seine erste Jugendgruppe zusammen und veranstaltete internationale Musiktage in Neuhengstett. In den folgenden Jahren standen viele Feste, Konzerte, Rundfunkaufnahmen und Auslandsreisen in die Schweiz, nach Frankreich, Österreich sowie Italien an. Bis heute unvergesslich ist vielen Musikern die Reise 1994 ins niedersächsische Strücklingen. Seitdem sind der Musikverein Strück­lingen und der Musikverein Neuhengstett eng miteinander verbunden und pflegen die Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen.