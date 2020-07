Althengstett Fünf Verletzte nach Unfall auf K 4308

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, befuhr nach den ersten Ermittlungen eine 77 Jahre alte Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto die Kreisstraße 4308 von Neuhengstett kommend. An der Einmündung auf Höhe der Kreisstraße 4309 beabsichtigte sie, nach links in Richtung Ottenbronn abzubiegen. Hierbei übersah sie einen aus Ottenbronn herannahenden Wagen, der mit vier Personen besetzt war.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch dieses Auto nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurde und dort gegen einen Baum prallte. Aufgrund der Kollision wurde der 23-jährige Fahrer leicht, seine drei Mitfahrer im Alter von 20, 21 und 22 Jahren schwer verletzt. Ebenso verletzte sich die 77-jährige Fahrerin schwer.