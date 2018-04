Althengstett Freundschaft hält seit Jahrzehnten

1960 in Henau

Die erste musikalische Reise erfolgte 1960 mit einem Besuch beim Henauer Sommerfest. Der damalige Ausflug in die Schweiz war für die Musiker ein großes Erlebnis und wurde mit einem strammen Rahmenprogramm verbunden. So wurde beispielsweise an den Rheinfällen, am Vierwaldstätter See oder auf dem Säntis Halt gemacht.

Die nächsten Gastbesuche fanden in den Jahren 1966 und 1967 statt. 1967 wirkte die Jugendkapelle unter der Leitung von Werner Straile beim Konzert in der Lehranstalt Schweizerischer Dach­decker mit. Acht Schüler der Oberschule Calw mussten am Nachmittag mit einem Kleinbus anreisen, da diese an diesem Samstagmorgen vom damaligen Rektor nicht vom Unterricht befreit wurden.