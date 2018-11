Althengstett Feuerwerk bester Unterhaltung abgebrannt

Althengstett-Neuhengstett. Doch zum Wohlfühlen beim 25. Auftritt der Theatergruppe des TSV Neuhengstett trugen auch gute Stimmung und unbeschwerte Fröhlichkeit bei, die auch die Herzen der Besucher erwärmten.

Der Saal platzte aus allen Nähten. Erwartungsvoll blickten die Gäste zur Bühne und warteten auf den Beginn des Lustspiels in drei Akten mit dem Titel "Was macht der Goldfisch in der Fahrschule?"

Mit der Präsentation dieses humorvollen Stückes wurde auch das Jubiläum gefeiert. 25 Jahre Laienspiel der Theatergruppe des größten Vereins im Waldenserort. Dazu gehörte ein Rückblick mit gebührender Würdigung der früheren und jetzigen Laienspieler, die im Laufe der Jahre immer wieder unermüdlich probten und auf der Bühne standen. Peter Pieper und Bettina Schock gaben im Zwiegespräch einen sehr unterhaltsamen Rückblick auf die vergangenen 25 Darbietungen.