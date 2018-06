Althengstett Feuerwehr-Übung: Helfer haben Lage unter Kontrolle

"Sie hatten es geschafft, sich in einen nicht verrauchten Raum zu retten, und es galt für die Kameraden im Haus, diesen Bereich mit einem so genannten Rauchvorhang abzuschotten", erklärte Jones am Rande des Geschehens. Parallel dazu baute die Feuerwehr mit einer Leiter den Rettungsweg an der Hauswand auf, da die Übungsannahme davon ausging, dass die üblicherweise mitalarmierte Drehleiter bereits im Einsatz war. Bevor die Jugendlichen jedoch auf die Leiter klettern konnten, wurden sie mit einem Seil gesichert, um nicht zu stürzen, falls sie auf einer Sprosse abrutschen. Die nachvollziehbare Ungeduld der Jungs, die naturgemäß ins Freie wollten, besänftigte indes ein Feuerwehrmann, indem er sie zu besonnenem Verhalten anhielt. Unterdessen wurden weitere Jugendliche auf mobilen Tragen aus dem Haus gebracht und am Sammelplatz dem Rettungsdienst übergeben.

Abschließend wurde das Gebäude mit einem Gebläse belüftet, der durch Nebel simulierte Rauch dadurch herausgedrängt. "Alle Vermissten wurden gefunden", stellte Jones bereits nach 30 Minuten fest und war mit dem Ablauf und der Koordination des Ablaufs unter Einsatzleitung von Markus Schwarz zufrieden. Etliche Zuschauer verfolgten interessiert das Geschehen bei der Hauptübung.