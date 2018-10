Althengstett Fast wie auf der Münchner Wiesn’

Jetzt, gegen 21.15 Uhr, strömen immer mehr Gäste in die Halle. Am Eingang bilden sich vorübergehend lange Schlangen. Der ehemalige Vereinsvorsitzende Günter Luz und Vereinsurgestein Rolf Weik haben an der Kasse ganz schön zu tun. Unterstützt werden sie von mehreren höflichen, gut ausgebildeten Security-Mitarbeitern.

Die Jugendlichen müssen sich ausweisen, wie es die Jugendschutzbestimmungen erfordern. Doch das tut der erwartungsvollen Stimmung keinen Abbruch. Gegen 22 Uhr endet die Live-Musik in der Halle. DJ Eugen legt jetzt fetzige Tanzmusik auf. Immer mehr Besucher juckt es jetzt in den Beinen, und die Zahl der Tanzpaare auf dem Parkett nimmt schnell zu. Es herrscht eine Bombenstimmung im Saal.

Immer wieder nehmen die Besucher den Barbetrieb in Anspruch und gönnen sich einen Drink. Sie ruhen sich zwischendurch ein wenig aus, um dann wieder erfrischt das Tanzbein schwingen zu können.

Unter den vielen Gästen sind auch ältere, gestandene Leute. Sie tanzen etwas weniger, genießen jedoch die entspannte, fröhliche Atmosphäre in vollen Zügen. Auch ein älteres Ehepaar aus Dobel hat sich eingefunden. "Wir sind hierhergekommen, weil wir diese Art zu feiern mögen. Leider gibt es so etwas in unserer Gegend nicht", meinen die beiden unisono.

Feier bis spät in die Nacht

Mit ausgelassenem Feiern geht es bis spät in die Nacht weiter. Am darauffolgenden Sonntag sind die Gäste zunächst zu einem tollen Mittagessen eingeladen. Dies verdanken sie dem rührigen Küchenteam, das heute schon seit 7 Uhr voller Elan im Einsatz ist. Es gibt Festhallenschnitzel mit Soße und frischem Holzofenbrot. Auch die schwäbischen Maultaschen mit Kartoffelsalat sind ein Renner.

Am Nachmittag gab es dann auch Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen und Torten vom reich bestückten Büfett. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Kuppenheim, das Trachtenblasorchester Baiersbronn und die Althengstetter Formation Jägerberg-Brass. "Die Veranstaltung war aus unserer Sicht wieder ein großer Erfolg", freut sich der Vereinsschriftführer Jörg Nonnenmann am Abend.