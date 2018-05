Althengstett Fachkräftemangel nach wie vor spürbar

Althengstett. Das wurde durch den Bericht von Charlotte Weik in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich, der zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Die Kindergartengesamtleiterin ging sowohl auf die Belegungszahlen in den Kitas aller drei Ortsteile, als auch auf die Kleinkindbetreuung, die Situation in der Ganztagesbetreuung, Kinder aus Flüchtlingsfamilien oder die personelle Ausstattung ein.

Belegungszahlen: Die Belegungszahlen in Ottenbronn sind konstant. In den sieben Kindergartengruppen in Althengstett seien – Stand März – derzeit alle Plätze belegt. Durch die erhöhte Geburtenzahl in 2016, durch Zuzüge und durch die Aufnahme von Kindern, deren Eltern in Althengstett berufstätig sind, müsse im Laufe des Kitajahrs 2018/19 die angekündigte Aufstockung der Kleingruppe in der Kita Nordstraße umgesetzt werden. Damit gehe eine Aufstockung des Personals einher. Die Belegung aller Gruppen erreicht laut Bericht im kommenden Kitajahr die Obergrenzen.

Situation in der Kleinkindbetreuung: In der Gesamtgemeinde waren zum 31. Dezember 2017 154 Jungen und Mädchen (Vorjahr: 130) im Alter von ein bis drei Jahren gemeldet. Davon werden derzeit 39 (38) Kinder in den entsprechenden Gruppen oder den altersgemischten Gruppen betreut, was einer Betreuungsquote von 25 Prozent (26) entspricht. Die Tendenz, dass Kinder zum ersten Lebensjahr angemeldet werden, nimmt laut Weik zu. Derzeit gebe es in der Gesamtgemeinde zwei (eine) Tagesmütter mit einer Pflegeerlaubnis. Nachfragen nach Plätzen bei Tagespflegepersonen liegen derzeit nicht vor.