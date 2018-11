Althengstett Extremes Schicksal macht Hoffnung

Bürgermeister Clemens Götz erzählte eine rührende Geschichte, die sich in den vergangenen Jahrzehnten in der französischen Partnergemeinde Moutiers-les-Mauxfaits abspielte. Ein älterer Mann namens Jacques wollte ihn unbedingt sprechen. Vertrauensvoll erzählte er Götz und seiner Frau seine Lebensgeschichte, die in aller Kürze lautet: Kriegskind einer Französin und eines Soldaten der deutschen Besatzungsmacht. Im Dorf war er der verächtlich "Bastard" und "Boche" (Deutschensau) genannte Junge, der selbst von seiner Mutter nicht akzeptiert war.