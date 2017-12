Althengstett Esken: SPD von der Spitze bis zur Basis unter Druck

Neue Situation

Dabei wollte die SPD nach der Bundestagswahl Besinnung und Erneuerung, weshalb sie die Neuauflage der Großen Koalition ablehnte, so Esken. Durch das Scheitern der Jamaika-Sondierungen sei nun eine neue Situation eingetreten. Die Partei stünde von ihrer Spitze bis hinunter in die Ortsvereine von allen Seiten unter heftigem Druck. Groko ja oder nein, Minderheitsregierung oder Tolerierung oder schlussendlich doch Neuwahlen? In der Partei, in den Medien sowie in der Bevölkerung werde diese Frage kontrovers diskutiert und gerade an die Sozialdemokratie die gegensätzlichsten Forderungen herangetragen. Die SPD habe ihre Schritte dargelegt: Bundesparteitag möglicherweise mit Auftrag zu Gesprächen mit der Union, die dann aber ergebnisoffen unter Einbezug aller Optionen geführt werden sollen, und Abstimmung der Mitglieder über das Ergebnis. Das heiße, dass letztlich jedes einzelne Parteimitglied die Gretchenfrage einer Regierungsbeteiligung für sich beantworten müsse.

Bei alledem müsse an der Erneuerung der Partei gearbeitet werden. Zentrale Herausforderungen wie die Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitswelt, wodurch voraussichtlich viele Arbeitsplätze überflüssig werden, verlangten von der SPD neue Antworten. Wie weiter mit Europa, wie mehr globale Gerechtigkeit herstellen, wie Klimaschutz voranbringen, seien existenzielle Zukunftsfragen, die auch auf dem Parteitag beraten werden.