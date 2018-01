Althengstett Es ist immer wieder ein Kraftakt

Reibungsloser Ablauf

2017 hatten die Kleintierzüchter und Vogelfreunde Althengstett mit den Auswirkungen der Vogelgrippe zu kämpfen, so Vereinsvorstand Wolfgang Noller, der an den beiden Ausstellungstagen am Wochenende tatkräftig in der Küche mit anpackte und für das leibliche Wohl der Besucher sorgte.

Doch auch die personellen Kapazitäten des Vereins sind begrenzt und machen die Ausstellungen mit ihrem hohen organisatorischen und logistischen Aufwand immer wieder zu einem Kraftakt.