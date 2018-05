Althengstett Ersatzgewässer für Gelbbauchunke

Bei den Tieren handle es sich um eine streng geschützte Art. Die Bestandssituation in Deutschland gilt als bedenklich (Einstufung in die Rote-Liste-Kategorien "stark gefährdet" beziehungsweise "gefährdet"). In manchen Teilen Deutschlands stehe die Amphibienart sogar kurz vor dem Aussterben.

Da es heute kaum noch Überschwemmungsgebiete gibt, findet man die bis zu fünf Zentimeter großen Tierchen in Steinbrüchen, auf Truppenübungsplätzen oder in Fahrspuren im Wald. Mit ihrer lehmbraunen Farbe sind sie in ihrer Umgebung hervorragend getarnt. Vor Fressfeinden schützt sich die kleine Unke, indem sie die so genannte Kahnstellung einnimmt: Sie krümmt den Rücken und zeigt warnend Teile ihrer schwarz- gelben Unterseite.

Die Unke besitzt ein Hautgift, das bei Menschen und Säugetieren reizend wirkt. In der Paarungszeit von Mitte April bis Ende Juli ist von den meist auf der Oberfläche schwimmenden Männchen ein deutliches "Uh-uh-uh" zu vernehmen.

Ein geeignetes Ersatzgewässer und Ersatzhabitat wird nun südwestlich des Deponiewärterhäuschens angelegt. Die Gäugemeinde sei sich ihrer besonderen Verantwortung für die Gelbbauchunke bewusst und lasse die Arbeiten in enger Absprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde, also das Landratsamt Calw, durch einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb ausführen. Dankbar sei man außerdem der BUND-Ortsgruppe Althengstett für die fachliche Begleitung der Maßnahme.